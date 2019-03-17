السيح 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأطلق معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد اليوم برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المستشفى الجامعي بمدينة السيح.ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الجامعة ممثلة في المستشفى الجامعي في المشاركة المجتمعية من خلال التوعية الصحية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وإحياء التفاؤل والأمل في نفوس المرضى وذويهم ، إضافة إلى توفير الإحصائيات اللازمة التي تساعد على اتخاذ الإجراءات السليمة تجاه مكافحة سرطان الثدي.ويستهدف البرنامج السيدات كافة في مدن ومراكز وقرى الخرج، لتوعيتهن بأحدث الطرق من خلال الكشف المبكر ودور العوامل الجينية والوراثية كأسباب رئيسية للإصابة بسرطان الثدي.// انتهى //20:05ت م0236