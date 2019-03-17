صامطة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنظم مكتب ‎تعليم صامطة التابع لإدارة تعليم جازان اليوم، برنامجا تدريبيا بعنوان"الخصائص النفسية لتعليم الكبار"، وذلك بمجمع أبو حنظلة التعليمي .ويهدف البرنامج الذي استهدف أكثر من 20 معلماً من معلمي المرحلة الابتدائية والمتوسطة إلى رفع كفاءة المعلمين العاملين بتعليم الكبار بمكتب تعليم صامطة ، وتطوير ورفع مستوى الأداء لديهم بما يحقق تعليم متميز في مراكز و برنامج مجتمع بلا أمية بالمكتب.//انتهى//20:06ت م0237