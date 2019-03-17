عام / " الخصائص النفسية لتعليم الكبار " دورة تدريبية بمكتب تعليم صامطة
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
صامطة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
نظم مكتب تعليم صامطة التابع لإدارة تعليم جازان اليوم، برنامجا تدريبيا بعنوان"الخصائص النفسية لتعليم الكبار"، وذلك بمجمع أبو حنظلة التعليمي .
ويهدف البرنامج الذي استهدف أكثر من 20 معلماً من معلمي المرحلة الابتدائية والمتوسطة إلى رفع كفاءة المعلمين العاملين بتعليم الكبار بمكتب تعليم صامطة ، وتطوير ورفع مستوى الأداء لديهم بما يحقق تعليم متميز في مراكز و برنامج مجتمع بلا أمية بالمكتب.
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20:06ت م
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