الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسجذبت شاشة عرض تفاعلية ذكية في جناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 م، الزوار حيث مكنتهم من التعرف على الهيئة واختصاصاتها وأهدافها ومنجزاتها، إضافة إلى عرض عن آلية تقديم البلاغ، والتعريف بالتطبيقات الذكية، وعرض أفلام توعوية قصيرة من إنتاج الهيئة.ويشاهد زوار الجناح لوحة لإحصائيات البلاغات الواردة للهيئة عام 1439 هـ / 1440هـ، إضافة إلى جدارية للأنظمة التي أسهمت الهيئة في تطويرها عام 2018 م، كتطوير نظام مكافحة الرشوة، وإعداد مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، والمشاركة في إعداد مشروع النظام الجزائي لإساءة استعمال السلطة، والمشاركة في إعداد مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، والمشاركة في إعداد مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، والمشاركة في تطوير مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.كما تشمل الجدارية لوحة تعريفية بالشراكة مع وزارة التعليم وأهدافها في تعزيز قيم نزاهة لدى طلاب التعليم العام، وإدراج مفردات النزاهة في المناهج، واستثمار الأنشطة اللامنهجية لتعزيز قيم النزاهة، والتدريب على قيم النزاهة.ويوجد ضمن الجناح شاشة تحوي أبرز ما أنتج من مقاطع توعوية لأهم قضايا الفساد وآلية التبليغ، إضافة إلى استعراض تطبيق "قيم" الذي يقيم مستوى النزاهة والشفافية بالأجهزة الحكومية الخدمية ومدى رضا المقيم لها، ويوفر الجناح كتيب الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يوزع على المهتمين بقضايا مكافحة الفساد.ويوزع الجناح على الأطفال كتيب (لون للنزاهة) لتعليم قيم النزاهة بشكل مبسط يستوعبه الأطفال.وتأتي مشاركة الهيئة في إطار تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من الإسهام في الجهود التوعوية المبذولة في سبيل حماية النزاهة ومحاربة الفساد، وتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام، والمرافق والممتلكات العامة.// انتهى//20:59ت م0244