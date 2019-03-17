الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسيدشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء غدٍ الاثنين معسكره الإعدادي في الرياض، خلال الفترة من 18 حتى 26 من شهر مارس الجاري، وذلك تزامنًا مع أيام الفيفا.وسيجري المنتخب مساء غدٍ أولى حصصه التدريبية على إستاد نادي الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض عند السادسة والنصف مساء.وسيخوض المنتخب خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب الإمارات يوم 21 مارس في العاصمة أبوظبي، وفي المباراة الثانية منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 من ذات الشهر في الرياض.// انتهى //21:01ت م0245