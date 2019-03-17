الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية الألبانية إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا.ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية قرار الحكومة الخاص بإعفاء مواطني عدد من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى ألبانيا وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر 2019م.// انتهى //21:08ت م0246