رياضي / الهلال يفوز بصعوبة على الأهلي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأندية
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
حقق فريق الهلال فوزاً صعباً على نظيره الأهلي بهدف دون رد اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم .
وسجل هدف الهلال لاعبه جوناثان سوريانو في الدقيقة 49 ، لتبقى مواجهة الإياب في الـ 15 من أبريل المقبل .
ويحتاج الهلال للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب للصعود للمباراة النهائية، فيما يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة النهائية .
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21:18ت م
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