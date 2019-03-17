الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسحقق فريق الهلال فوزاً صعباً على نظيره الأهلي بهدف دون رد اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم .وسجل هدف الهلال لاعبه جوناثان سوريانو في الدقيقة 49 ، لتبقى مواجهة الإياب في الـ 15 من أبريل المقبل .ويحتاج الهلال للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب للصعود للمباراة النهائية، فيما يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة النهائية .// انتهى //21:18ت م0247