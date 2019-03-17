الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره في الرياض، الذي يختتمه بمغادرته صباح الثلاثاء إلى مدينة "مرسية" الإسبانية، لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.وتركزت الحصة التدريبية الصباحية التي أقيمت على ملعب إعداد القادة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، على إجراء اللاعبين لتمارين تخصصية لجميع الخطوط، في حين بدأت الحصة المسائية على نفس الملعب بمران التمرير مع التحرك، ثم مران التحرك بهدف اللعب بين الخطوط، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران البناء من الخلف مع الإنهاء.ويجري الأخضر الشاب غدًا تدريباته في الرياض على فترتين صباحية ومسائية على ملعب إعداد القادة، قبيل المغادرة إلى مدينة "مرسية" الإسبانية في معسكر يمتد حتى الـ27 من شهر مارس الجاري، يلاقي خلاله منتخبي الأوروغواي والأرجنتين وديًا.يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019م التي سُحبت الشهر الماضي، قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما ومالي وفرنسا، في البطولة التي ستستضيفها بولندا في الـ 23 من شهر مايو المقبل.// انتهى //21:30ت م0248