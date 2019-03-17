حائل 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساختتمت الجولة السادسة من بطولة حائل الدولية للشطرنج، التي تقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للشطرنج وغرفة حائل خلال الفترة من 15 - 19 مارس ، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة.واستطاع اللاعب الدولي الصيني هونج هو الذي تصدر ترتيب قائمة اللاعبين بمجموع نقاط 6 من 6 جولات، وجاء في المركز الثاني الدولي المصري أحمد عدلي بمجموع 5 ونصف نقاط، فيما حل في المركز الثالث الدولي الأرميني سارجسان جبرال بمجموع نقاط 5 ونصف، والترتيب الرابع الدولي الهندي سريرام بمجموع نقاط 5 ونصف، وحل الدولي البلجيكي فاديم خامسًا بمجموع 5 نقاط، واللاعب الفلبيني جاريا سادس الترتيب بمجموع 5 نقاط، فيما جاء في المركز السابع الدولي الأردني أحمد السمهوري بمجموع 5 نقاط والثامن الدولي الكويتي بدر الهاجري بمجموع 5 نقاط.وجاء مرشح الاتحاد الدولي السعودي أحمد الغامدي بمجموع 5 نقاط بالترتيب التاسع، فيما حل عاشرًا الدولي الفلبيني ألفين بمجموع 5 نقاط.وجاءت نتائج السيدات التي لا تقل قوة وندية عن مسابقات الرجال، حيث استطاعت الدولية البولندية مونكا في تصدر الترتيب بمجموع 5 نقاط من تعادلين 4 فوز،وجاءت الدولية البولندية كارينا ثانيًا بمجموع 5 نقاط من هزيمة واحدة و 5 فوز، والمركز الثالث الدولية الهندية سوبر بمجموع نقاط 4 ونصف، وحلت الدولية الرومانية لاريان رابعًا بمجموع 4 نقاط، وفي الترتيب الخامس الدولية الروسية كارينا بمجموع 4 نقاط، والسادس الدولية الأوكرانية سفتلانا بمجموع 4 نقاط، واستطاعت الدولية اللتوانية كورنتي الحصول على المركز السابع بمجموع 4 نقاط، بينما جاءت الدولية من جورجيا ثامنًا بمجموع 4 نقاط، والمركز التاسع المصرية هالة حسن بمجموع 4 نقاط، بينما في الترتيب العاشر السعودية أفنان القبيشي بمجموع 4 نقاط.وتختتم الجولات غدًا، وسيتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الفائزين بالبطولة، حيث سيتم تتويج الـ 12 الأوائل الفائزين بجوائز البطولة، التي تبلغ قيمتها 150 ألف ريال، كما سيكون هناك جوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبة، وأفضل لاعب سعودي ولاعبة تحت 16 عامًا.من جهته أكد رئيس لجنة الحكام في بطولة حائل الدولية للشطرنج أحمد العمري، أن البطولة تعد من أقوى البطولات فنيًا على المستوى المحلي والإقليمي، لوجود أستاذة دوليين كبار على مستوى اللعبة، وكذلك تنظيم البطولة، والقائمون على التنظيم يبذلون طاقة كبيرة لإظهار البطولة بمستوى عال، مشيرًا إلى أن تشريف أمير حائل وتدشينه للبطولة وتحفيزه وتشجيعه لإقامة مثل هذه البطولات العالمية الكبيرة كان له وقعه الكبير في نفوس المشاركين، مبينًا أن المستوى الفني للبطولة عالٍ بوجود نجوم العالم، فالتنافس مثير ومحتدم والنتائج متقاربة في الجولات الماضية.وأضاف أن اليوم الأخير من البطولة سيشهد تنافسًا كبيرً للظفر بمراكز متقدمة، لافتًا أن هناك طاقم تحكيمي على مستوى عالٍ، وذو خبرات طويلة في هذه اللعبة، لهم دور كبير في ظهورها بهذا المظهر الفني الرائع، مقدمًا شكره لغرفة حائل ولاتحاد الشطرنج، على إقامة البطولة والاهتمام بهذه اللعبة، وتبني الشباب السعودي الذي يملك مهارة هذه اللعبة.// انتهى //21:56ت م0250