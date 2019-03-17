الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خيبر، مؤخرًا محاضرتين ضمنبرنامج الأمن الفكري، قدمها الداعية بالوزارة الشيخ فيصل بن سعود العنزي، ضمن برامج الوزراة في التوعية العلمية والفكرية.ففي جامع أبي بكر الصديق بخيبر ألقى الشيخ العنزي محاضرة بعنوان: ( شبهات خوارج العصر في الغلو والتفكير عرض ونقد ), كما ألقى محاضرة بعنوان: ( خطر السكوت عن المفسدين في الأرض ) في جامع النور بخيبر، حضرها جمع من المصلين.وتأتي المحاضرتان في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الشؤون الإسلامية للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب, وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة من خلال برامج الأمن الفكري المتنوعة، التي تقام بالجوامع والمساجد، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //21:58ت م0251