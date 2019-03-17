الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م ضمن برنامجه الثقافي اليوم ورشة عمل " أشكال تشبهنا " .وتعد الورشة التي قدمتها الكاتبة منى بنت صالح البليهد ، محاولة لاستقراء النفس البشرية وسبر أغورها عن طريق تصنيف البشر لأشكال تشبهنا ، مستعرضتاً المفهوم العام والشامل للصفات الإنسانية بجانب المفهوم الشخصي لكل قارئ عن نفسه ومن حوله لمساعدته على قراءة نفسه والتواصل مع الآخرين .وتطرقت الكاتبة كذلك إلى شبكة التقاطعات التي تفوق ٢٢١ تقاطعاً دونتها بين ٢١ شكلاً لتخرج القارئ من حيز الكتابة إلى مجالات أخرى بالحياة ، إضافة الى كونه محفزاً للكتابة الإبداعية من جانب غير مباشر .وأوضحت البليهد أن الكتاب يخدم القارئ كونه محفزاً لفهم الذات والآخرين إضافة لتحفيز التفكير بالمحيط الخارجي وما فيه من تشابه واختلاف في الأشكال المادية وغيرها ، مؤكدة أن مدى استفادة وفهم القارئ يعود إلى خلفيته الثقافية ومدى إبداعه كعوامل مساعدة .// انتهى//22:06ت م0253