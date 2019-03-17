ثقافي / ورشة عمل " أشكال تشبهنا " في معرض الرياض للكتاب
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م ضمن برنامجه الثقافي اليوم ورشة عمل " أشكال تشبهنا " .
وتعد الورشة التي قدمتها الكاتبة منى بنت صالح البليهد ، محاولة لاستقراء النفس البشرية وسبر أغورها عن طريق تصنيف البشر لأشكال تشبهنا ، مستعرضتاً المفهوم العام والشامل للصفات الإنسانية بجانب المفهوم الشخصي لكل قارئ عن نفسه ومن حوله لمساعدته على قراءة نفسه والتواصل مع الآخرين .
وتطرقت الكاتبة كذلك إلى شبكة التقاطعات التي تفوق ٢٢١ تقاطعاً دونتها بين ٢١ شكلاً لتخرج القارئ من حيز الكتابة إلى مجالات أخرى بالحياة ، إضافة الى كونه محفزاً للكتابة الإبداعية من جانب غير مباشر .
وأوضحت البليهد أن الكتاب يخدم القارئ كونه محفزاً لفهم الذات والآخرين إضافة لتحفيز التفكير بالمحيط الخارجي وما فيه من تشابه واختلاف في الأشكال المادية وغيرها ، مؤكدة أن مدى استفادة وفهم القارئ يعود إلى خلفيته الثقافية ومدى إبداعه كعوامل مساعدة .
// انتهى//
22:06ت م
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