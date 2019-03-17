عشق آباد 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة التركمانستانية "عشق آباد" فعاليات منتدى الأعمال البحريني التركمانستاني ،وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة تجارة وصناعة تركمانستان حيث وقعها عن الجانب البحريني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس ومن الجانب التركمانستاني وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان أمانديوردي إيشانوف.كما شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وتوركمان غاز لدراسة مشاريع في مجال البتروكيماويات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وتوركمان كيميا في مجال الأسمدة الكيماوية، حيث وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للبتروكيماويات الدكتور عبدالرحمن جواهري ومن الجانب التركمانستاني رئيس توركمان غاز ميرات آرشاييف.// انتهى //22:11ت م0254