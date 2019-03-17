الفجيرة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واساستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاجتماع الأول للجنة المنظمة للمؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحضيراً للمؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمقرر عقده في 2020، الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والوزارات والمؤسسات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية.ويحضر المؤتمر وزراء الثروة المعدنية العرب ويشهد مشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين من خلال تقديم أوراق تعريفية بواقع وآفاق قطاع التعدين العربي والاطلاع على الصناعات التعدينية وأثارها على اقتصادات الدول العربية.وسيصاحب المؤتمر معرض تقني لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية.// انتهى //22:13ت م0255