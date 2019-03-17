عنيزة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسزار مدير عام السجون بمنطقة القصيم العميد خالد بن منصورالجربوع اليوم، المعهد الصناعي بسجن عنيزة بحضور وكيل المعهد يوسف بن علي الزنيدي، حيث تجول في جميع أقسام ومرافق المعهد، وألقى كلمة توجيهية وتحفيزية للمتدربين، أكد خلالها على أهمية الاستفادة من المهارات المكتسبة في العمل بعد انتهاء محكوميتهم.كما أشاد بالتطور التقني والمهني بالمعهد، والجهود والدعم الذي تبذله المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمعاهد السجون، مقدمًا شكره لجميع منسوبي المعهد.//انتهى //22:14ت م0256