لندن 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا ، بفوزه على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري .وشهدت أيضا فوز إيفرتون على ضيفه تشيلسي بهدفين دون رد .ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين نقاط عن مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد ، وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.// انتهى //22:15ت م0257