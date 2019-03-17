رياضي / ليفربول يفوز على فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
لندن 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
تصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا ، بفوزه على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري .
وشهدت أيضا فوز إيفرتون على ضيفه تشيلسي بهدفين دون رد .
ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين نقاط عن مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد ، وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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22:15ت م
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