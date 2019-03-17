باريس 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسفاز فريق ليون على مونبيلييه بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .وفاز فريق ريمس على نانت بهدف دون رد ، وتعادل بوردو مع رين بهدف لكل منهما .ورفع ليون رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مونبيلييه عند 42 نقطة في المركز السابع ، ورفع ريمس رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف سانت إتيان، وتوقف رصيد نانت عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر ، ورفع رين رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن نيس، كما رفع بوردو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //22:17ت م0258