الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، بزيارة لمقر عزاء صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله -.وسأل سموه اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.// انتهى //22:19ت م0259