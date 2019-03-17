الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأكدت الكاتبه نوال سعيد الطالع على أهمية القراءة لتكوين ثروة كبيرة في المعلومات، والمفردات، وتبني للقارئ مفرداته اللغوية، وتفتح له أفقًا واسعًا، ويكون لديه عدة محاور يستطيع أن يتوجه من خلالها، وتوجد له أبعادًا كثيرة،وأشارت في معرض حديثها عن تجربتها في التأليف، وتوقيعها على كتابها "تقاسيم في حرم القلوب" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 إلى أن هناك أشخاص يملكون بفطرتهم وملكتهم ما يخول لهم التأليف، وكتابة الأشعار، فقد يكون المرء شاعرًا، أو كاتبًا، ولديه العمق الفكري الثري، والقراءة تضيف له أكثر، منوهة إلى ضرورة تحدي الذات لمن أراد خوض تجربة التأليف، إضافة للإرادة والمثابرة.وأوضحت أن كتابها " تقاسيم في حرم القلوب، عبارة عن خواطر أدبية وجدانية، بشكل عامودي، ومختصرة، وقصيرة ولها أبعاد عاطفية، ويبلغ عدد صفحاته قرابة 104 صفحات، مشددة على موضوع تحدي الذات، والهمة والإرادة، والتحدي الذي يعطيك قوة في تجاوز الصعوبات، ودور الأهل في ذلك كبير جدًا، فهم خير من يقدم الدعم والمساندة، وهذا ما قدمه لها والداها.وبينت آل طالع إلى أن معرض الرياض للكتاب ثري بما يحتويه من قيم ثقافية من خلال دور النشر، أو من خلال القائمين والمسؤولين عن المعرض، وتعاملهم الراقي، وفكرهم، علاوة على تعاونهم،// انتهى //22:21ت م0260