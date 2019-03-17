الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسنوه مستشار رئيسة الوزراء في جمهورية بنغلاديش قاضي أكرم الدين، بعمق العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية والتعاون في مختلف المجالات، مشيدًا بمواقف السعودية التاريخية تجاه جمهورية بنغلاديش.جاء ذلك خلال كلمته في حفل الاستقبال الذي أقامه في فندق سونارجاون بالعاصمة البنغلاديشية دكا، احتفاءًا بزيارة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، للمشاركة في مؤتمر جمعية أهل الحديث الذي اختتمت أعماله مؤخرًا بالعاصمة دكا، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.وفي ختام الحفل قدم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد درعًا تذكاريًا ومصحفًا من إصدرات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة لمستشار رئيسة الوزراء، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.حضر الحفل رئيس جمعية أهل الحديث الشيخ محمد مبارك علي، ونائب رئيس الجمعية الشيخ عبدالله فاروق والأمين العام للجمعية الشيخ محمد شهيد الله خان، وعدد من رؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية ومنسوبي جمعية أهل الحديث.وتأتي مشاركة وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المؤتمر الدولي لجمعية أهل الحديث بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار رسالة المملكة الريادية لخدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //22:24ت م0264