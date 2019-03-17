المدينة المنورة 10 رجب 1440هـ الموافق 17 مارس 2019م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، واجب العزاء لأسرة سلطان الميموني الذي وافته المنية وابنه نواف في حادث سير.وأعرب سموه خلال زيارته لمنزل أسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.وعبرت أسرة الميموني عن شكرها لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته.// انتهى //22:46ت م0265