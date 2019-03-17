رفحاء 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية برفحاء ( وارف ) أمس مبالغ مالية بأكثر من 387،650 ألف ريال تمثل مساعدات مالية للمستفيدين التابعين للجمعية .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن سطمي الشمري، أن عدد المستفيدين بلغ 619 مستفيدًا، مشيرًا إلى أنه تم إيداع المبالغ المالية للمستفيدين من خدمات الجمعية حسب الإمكانات المتاحة للجمعية، لتغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير حياة كريمة لهم .// انتهى //23:12ت م0266