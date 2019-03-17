عام / أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة جمهورية إيرلندا
الأحد 1440/7/10 هـ الموافق 2019/03/17 م واس
الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة جمهورية إيرلندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جيرارد ماكوي، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
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23:21ت م
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