الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأقامت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود الملتقى التثقيفي التوعوي "اسأل تنقذ حياة" ، بحضور حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وذلك في البهو الرئيس للجامعة.وصاحب الملتقى جلسات حوارية يديرها نخبة من المختصين وأصحاب القرار في قطاعات حكومية وخاصة، في مجالات مختلفة حسب موضوع الجلسة، كما شارك في الملتقى العديد من الجهات منها وزارة الصحة، والمركز السعودي لسلامة المرضى، وبعض الكليات بالجامعة وشركات التأمين.ويعد "اسأل تنقذ حياة" ملتقىً تعليميًا، وتوعويًا، ومجتمعيًا، وترفيهيًا وتفاعليًا، وهو إحدى مبادرات جامعة الملك سعود التي تهدف إلى المساهمة بتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته، للحد من الأخطاء الطبية وتحويل دور المريض إلى دور مبادر في عملية الرعاية الصحية.وتسعى الجامعة لتحقيق رؤية وتطلعات الوطن في تحسين الرعاية الصحية، بتوعية الجمهور بخدمات وزارة الصحة وغيرها من القطاعات، في تحسين جودة الخدمات الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي.// انتهى //23:31ت م0268