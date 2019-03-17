القاهرة 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واستعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، باستاد برج العرب في الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ومنح التعادل كل فريق نقطة, ليصبح رصيد الاتحاد السكندري 32 نقطة ويحتل المركز الثامن، ورصيد حرس الحدود 29 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //23:31ت م0269