الرياض 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسانتزع لاعب المنتحب السعودي للتايكوندو علي المبروك الميدالية الذهبية،في وزن 43;78 كجم بعد فوزه على لاعب منتخب أسبانيا ضمن منافسات بطولة بلجيكا الدولية التي اختتمت اليوم.ونال اللاعب محمد السويق الميدالية الفضية في وزن تحت 73 كجم، بعد خروجه مصابًا خلال النزال الذي جمعه بلاعب المنتخب الصربي بعد أن كان قريبًا من الذهب، غير أن الإصابة أعاقته عن استكمال المشوار البطولي في الرمق الأخير، وظفر اللاعب سامي الخيبري بالميدالية البرونزية لوزن تحت 83 كجم بعد أن خسر من اللاعبالهنقاري في الدور ماقبل النهائي.وقدم أفراد المنتخب السعودي عطاءً مميزًا بقيادة المدربين الوطنيين محمد سعد القحطاني وفهد محمد الدويسان ورئس الوفد ومحمد نوح.من جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.وأوضح أن الميدالية الذهبية التي تحققت اليوم هي باكورة الموسم الجديد، مؤكدًا أن الحصاد سيتواصل في البطولات القارية والإقليمية المقبلة.وقال شداد:"تعد بطولة بلجيكا الدولية من أقوى المنافسات في التصنيف العالمي، لتواجد نخبة من أبطال العالم، وتخطيطنا بعيد المدى في المشاركات المقبلة لحصد الميداليات المتقدمة، لأننا نملك حاليًا اللاعب المؤهل والمدرب الكفء".//انتهى //23:31ت م0270