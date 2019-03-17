الجزائر 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسفازت جمعية عين مليلة على أهلي برح بوعريريج بهدف دون رد في مباراة جمعت الفريقين اليوم في الجولة الـ 24 من الدوري الجزائري لكرة القدم، فيما فاز وفاق سطيف بأربعة أهداف لهدف على مولودية وهران .واستمر اتحاد الجزائر في المرتبة الأولى بـ 45 نقطة تليه شبيبة القبائل بـ 40 نقطة ونادي باردو بـ 39 نقطة وتبقى مباراة واحدة فوفاق سطيف بـ 36 نقطة .// انتهى //23:39ت م0271