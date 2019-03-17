أبها 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسرعى مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي اليوم، حفل اختتام منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة، التي نظمتها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة خلال الأسبوعين الماضيين في مركز التدريب بالمحالة .وتهدف الدورة الى تنمية روح التنافس الشريف بما ينعكس على الاهتمام والتركيز المستمر ورفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان، واشتملت على ألعاب كرة القدم واختراق الضاحية والسباحة والغطس وتحدي رجل الدفاع المدني.وحاز على كأس البطولة لكرة القدم فريق الادارة العامة للدفاع المدني بأبها بعد تغلبه على فريق مركز التدريب بالمنطقة بهدفين دون مقابل .// انتهى //23:53ت م0273