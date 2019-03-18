الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسشهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، اليوم توقيع عدد من المؤلفين لإصداراتهم على منصات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وبلغ عدد المؤلفين 11 مؤلفاً، فيما بلغ عدد المؤلفات 16 مؤلفة، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب.من جهته أوضح المؤلف الدكتور عبدالرحمن بن سعد العتيبي، أن كتابه الذي يحمل عنوان (جرائم الاتجار بالبشر) هو الإصدار الأول، يشتمل على دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما يتحدث الكتاب عن تطور وتاريخ الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار بالأطفال، والأعضاء، والنساء، مشيراً إلى أن المعرض مناسبة ثقافية لهواة القراءة.كما شهدت المنصة رقم واحد توقيع الشاعر الإعلامي مهدي بن مسفر الحبابي، إصداره الأول ( نوادر القصيد )، الذي حوى قصائد وطنية واجتماعية متنوعة .فيما وقع المؤلف محمد مهدي السنوسي كتابه الذي يحمل عنوان ( فصول حياتنا ) مشيراً إلى أن الكتاب اجتماعي يحتوي علي مجموعة من الدروس الحياتية بأسلوب سردي بسيط وهو الإصدار الأول، مشيداً بجهود وزارة الإعلام في التطوير والتجديد وخاصة في استحداث رواق المعرفة الذي ضم المبادرات التطوعية، وإبرازها للزوار.// انتهى//00:12ت م0274