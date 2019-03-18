رام الله 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار محكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته استمرارًا لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها.وأكدت الرئاسة، اليوم ، أن القرار الإسرائيلي باطل وغير شرعي، وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي".وحملت الرئاسة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الإسرائيلي الخطير، وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك، الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءًا أصيلاً منه.// انتهى //00:19ت م0276