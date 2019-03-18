تبوك 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسيقيم المركز الثقافي النسائي بمدينة الملك عبد العزيز العسكرية بتبوك اليوم فعاليات التعريف بالجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة تبوك ، وتستمر لمدة أسبوع .وأكد المدير التنفيذي للجمعية بمنطقة تبوك شاهر البلوي بأنه وأعضاء الجمعية بمنطقة تبوك سيسعون لزيادة فرص التفاهم والتبادل والتوافق والانسجام مع المؤسسات التي تقدم خدماتها لذويالإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة .وأشار البلوي إلى أن الجمعية السعودية للتربية الخاصة تعد جمعية علمية نشأت في جامعة الملك سعود بالرياض، و ُتعنى بالدراسات التربوية والخدمات المساندة لمجلات التربية الخاصة المختلفة ، لتلبية حاجة المجتمع الأكاديمي السعودي المتخصص لإيجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة سواء داخل المملكة أو خارجها، بهدف الإسهام في لعب دور محوري في قضايا الإعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة من منظور علمي، وترحب بالمشاركات والمبادرات التي تخدم المجال التربوي بشكل عام وفق تنظيم وعمل مؤسسي يقوم عليه خبراء في ميدان التربية الخاصة .// انتهى //00:37ت م0282