باماكو 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واسقتل 21 عسكريًا ماليًا بهجوم مسلح استهدف اليوم ثكنة للجيش المالي في ديورا وسط البلاد.و ذكرت القوات المسلحة المالية أن الهجوم ارتكبته مجموعات إرهابية، فيما أكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن الشعب المالي "موحّد" في مواجهة الهجمات،و كان مصدر عسكري مالي أعلن أن ثكنة ديورا تعرضت لهجوم على يد مجموعة مسلحين أتوا على متن دراجات نارية و سيارات مما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين و اعتبار آخرين في عداد المفقودين.// انتهى //02:06ت م0284