عام / مقتل 21 عسكريًا بهجوم على ثكنة للجيش في وسط مالي
الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس
باماكو 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
قتل 21 عسكريًا ماليًا بهجوم مسلح استهدف اليوم ثكنة للجيش المالي في ديورا وسط البلاد.
و ذكرت القوات المسلحة المالية أن الهجوم ارتكبته مجموعات إرهابية، فيما أكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن الشعب المالي "موحّد" في مواجهة الهجمات،
و كان مصدر عسكري مالي أعلن أن ثكنة ديورا تعرضت لهجوم على يد مجموعة مسلحين أتوا على متن دراجات نارية و سيارات مما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين و اعتبار آخرين في عداد المفقودين.
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