عام / ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 73 قتيلاً
الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس
جاكرتا 10 رجب 1440 هـ الموافق 17 مارس 2019 م واس
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليم بابوا الواقع أقصى شرقي إندونيسيا إلى 73 قتيلاً.
و قال مسؤولون بإدارة الكوارث في إندونيسيا إن الفيضانات تسببت أيضًا في إصابة أكثر من 74 شخصًا و فقدان نحو 60 آخرين كما أدت إلى تشريد أكثر من أربعة آلاف شخص.
كما أدت الفيضانات و الانهيارات الأرضية إلى إتلاف جسرين و أكثر من 100 منزل فضلاً عن إغلاق الطرق و انقطاع إمدادات الكهرباء عن مناطق عديدة.
و تكافح فرق الإغاثة للوصول إلى المناطق النائية من الإقليم وهناك مخاوف من زيادة ارتفاع حصيلة الضحايا.
و تستمر عمليات البحث عن الضحايا في بلدة سينتاني التي تعد الأكثر تضررًا حيث سقط فيها 51 قتيلاً على الأقل حتى الآن.
و ضربت الفيضانات إقليم بابوا عقب أمطار غزيرة انهالت بغزارة أمس السبت تسببت أيضًا في انهيارات أرضية شديدة جرفت العديد من المنازل و المباني الأخرى و السكان.
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