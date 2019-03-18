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الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس
الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة
أمير الرياض يشيد بالمبادرات الوطنية التي تؤكد تكاتف أبناء الوطن
فيصل بن بندر يشرف حفل سفارة جمهورية إيرلندا
أمير الباحة يكرّم 40 فائزاً وفائزة بجائزة الشيخ بن سلطان
وزير الخدمة المدنية يفتتح مؤتمر «التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030».. اليوم
«حساب المواطن» يطلق تطبيقاً جديداً للأجهزة الذكية
«التراث الخيرية» تشارك بمعرض الطيران
ألبانيا تعفي مواطني المملكة وعدد من الدول من التأشيرة المسبقة
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينهي فعالياته وعروضه الثلاثاء
الإرياني: المجتمع الدولي فشل في الضغط على الحوثيين
250 مليار دولار تكلفة إعمار سورية.. وأوروبا لن تشارك بوجود الأسد
السترات الصفراء تستعر مجدداً
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