الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقةأمير الرياض يشيد بالمبادرات الوطنية التي تؤكد تكاتف أبناء الوطنفيصل بن بندر يشرف حفل سفارة جمهورية إيرلنداأمير الباحة يكرّم 40 فائزاً وفائزة بجائزة الشيخ بن سلطانوزير الخدمة المدنية يفتتح مؤتمر «التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030».. اليوم«حساب المواطن» يطلق تطبيقاً جديداً للأجهزة الذكية«التراث الخيرية» تشارك بمعرض الطيرانألبانيا تعفي مواطني المملكة وعدد من الدول من التأشيرة المسبقةمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينهي فعالياته وعروضه الثلاثاءالإرياني: المجتمع الدولي فشل في الضغط على الحوثيين250 مليار دولار تكلفة إعمار سورية.. وأوروبا لن تشارك بوجود الأسدالسترات الصفراء تستعر مجدداً// يتبع //06:02ت م0003