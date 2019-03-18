عام / مقتل 24 شخصًا و إصابة أكثر من 31 آخرين إثر خروج قطار عن سكته في الكونغو الديموقراطية
الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس
كينشاسا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس
لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 31 آخرون بجروح، أمس، على إثر خروج قطار بضائع عن سكته في إقليم كاساي وسط غرب الكونغو الديموقراطية.
و قال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد إن العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي و خمس عربات أخرى ما تزال مقلوبة، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.
وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية أن القطار خرج عن سكته.
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