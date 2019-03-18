كينشاسا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسلقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 31 آخرون بجروح، أمس، على إثر خروج قطار بضائع عن سكته في إقليم كاساي وسط غرب الكونغو الديموقراطية.و قال مسؤول محلي في شرطة السكة الحديد إن العديد من العربات سقطت من فوق الجسر في مياه نهر لومبي و خمس عربات أخرى ما تزال مقلوبة، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.وأكدت هيئة السكة الحديد الوطنية أن القطار خرج عن سكته.// انتهى //07:24ت م0008