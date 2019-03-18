الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسافتتح وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد محيا الحيسوني أمس بمقر الوزارة, الورشة التدريبية الخاصة بالمكون الثاني من برنامج الشراكة بين وزارة التعليم والبنك الدولي " اقتراح أداة لقياس مهارات القراءة في الصفوف الأولية من أجل تطوير تعليمها " التي تستمر لمدة خمسة أيام, بحضور مدير عام المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها صالح بن ناصر الخزيم ومستشارة البنك الدولي الدكتورة نادية جميل, وعدد من معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات الصفوف الأولية وأعضاء من البنك الدولي .وتهدف الورشة إلى تدريب عملي لجامعي البيانات والمنسقين لتطبيق الأداة بمصداقية عالية وتصميم أداة علمية محكمة لقياس مهارات القراءة في الصفوف الأولية لتكون بمثابة اختبار وطني يستفيد منه المختصون في تطوير التعليم في الصفوف الأولية من أجل اقتراح البرامج العلاجية والإثرائية المناسبة.من جانبه أوضح صالح الخزيم أن الورشة تأتي وفق طريقة علمية تمت بانتقاء عدد من إدارات التعليم والمدارس والطلاب بشكل عشوائي ليتم تطبيق الأداة عليهم لمعرفة جودة هذه الأداة باعتبارها مثابة اختبار وطني لمهارات القراءة لكي يتسنى لنا مواطن الخلل في مهارات الطلاب القرائية، ومن خلال هذه المواطن نستطيع أن نقترح بعض البرامج والتدخلات الإثرائية، والمعالجات العلمية التي من شأنها رفع مستوى مهارات القراءة المختلفة.من جهتها أفادت الدكتورة نادية جميل أن مشروع التعاون مع وزارة التعليم بدأ قبل عامين لتكوين أداة لقياس مهارات القراءة في الصفوف الأولية لها مصداقية عالية , مشيرة إلى أن هذه أول أداة تتم بطريقة علمية مقننة، بدأت باختبارات استطلاعية قبل عامين والآن نحن بصدد جمع البيانات من 29 إدارة تعليمة تمثلهم 150 مدرسة على مستوى المملكة لمعرفة مستوى الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية .// انتهى //09:02ت م0010