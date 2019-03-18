حفر الباطن 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأوضحت صحة حفر الباطن أن برنامج “الطبيب الزائر” بمستشفى الولادة والأطفال قدم خدماته لعدد 1015 مستفيداً خلال النصف الأول من العام 1440هـ, شملت تقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى حيث تم توفير القوى العاملة ذات الكفاءة العالية ويستهدف بشكل خاص الاستشاريين في التخصصات الدقيقة.وأفادت أن التخصصات التي تم استقطابها في برنامج الطبيب الزائر شملت قلب الأطفال وأستفاد منها 539 مريضاً، الدم وأورام الأطفال لعدد 60 مريضاً، المخ والأعصاب استفاد منها 29 مريضاً، الغدد الصماء والسكري استفاد منها 244 مريضاً، عيادات الكلى وأستفاد منها 143 مريضاً.وبينت صحة حفر الباطن أن برنامج “الطبيب الزائر” يهدف إلى تلبية احتياجات المحافظة والقرى التابعة لها من الأطباء الاستشاريين لتوفير الخدمة الصحية للمريض في مكان إقامته للإسهام في تخفيف العبء عليه وعلى ذويه من تحمل عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج .// انتهى //09:03ت م0011