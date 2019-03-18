نجران 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة غداً، دورة مجتمعية بعنوان "مفاتيح الثقة بالنفس"، وذلك بمقر الغرفة.وتأتي الدورة ضمن التعاون المشترك بين الجامعة، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الرامية إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.//انتهى//09:16ت م0017