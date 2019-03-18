حائل 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسرعت صاحبة السمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم حرم سمو أمير منطقة حائل مساء أمس, حفل تخريج الدفعة 14 من طالبات جامعة حائل البالغ عددهن 4367 طالبة وذلك في مجمع كليات الطالبات.وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم انطلقت المسيرة الأكاديمية للخريجات .بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان "جامعة حائل إنجاز وطموح" .بعدها القت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر كلمة معالي مدير الجامعة التي قدم خلالها الشكر لسمو الأميرة على رعايتها حفل تخرج الدفعة 14 من طالبات الجامعة, مشيرة إلى أن التقدم الملحوظ في جامعة حائل في مختلف مجالاتها ومساراتها وارتفاع مؤشرات الأداء في البرامج الأكاديمية والنشر العلمي الدولي وبرامج الجودة والاعتماد الأكاديمي, جاءت لتواكب توجهات الحكومة في تحقيق رؤية 2030م .وأفادت أن الجامعة أطلقت لأفراد المجتمع عدداً من البرامج التدريبية بجانب البرامج المعززة لروح التميز والإبداع كمسابقة "هاكثون جامعة حائل" التي شارك فيها 1600 متسابق من جميع مناطق المملكة مقدمة التهنئة للخريجات مؤكده على دورهن الفعال في بناء وتنمية الوطن.بعد ذلك القت الطالبة فاطمة عبدالله العنزي من كلية الآداب بفرع محافظة الشملي كلمة الخريجات أعربت خلالها عن شكرها وامتنانها لكل من هيأوا السبل لتحقيق آمال الطالبات والنجاح, وقالت " شكراً لسموكم على رعايتكم لحفلنا وشكراً لآبائنا وأمهاتنا الذين كانت دعواتهم تحدونا لنواصل المسير ونصل معهم وبهم إلى هذا النجاح نعاهدكم قيادتنا – ملكًا وولي عهد – أننا على العهد سائرات، وفي ركاب مسيرة التنمية ماضيات " مؤكدة العزم على بذل الجهد والخروج إلى ميادين العمل والعطاء لنكون لبنات صالحات وأركان ركينة في تحقيق رؤيتنا وحفظ أمننا وبلادنا، وسواعد صالحة تبني بإخلاص حاضر هذا الوطن لتستمر الإنجازات العظيمة جيلاً بعد جيل.بعدها ألقت سمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم كلمة قدمت فيها التهنئة للطالبات بهذه المناسبة وقالت : " إن هذا النجاح هو العتبة الأولى لسلم طويل وأن الأمل معقود بعد الله على خريجي وخريجات الجامعة لتحقيق آمال هذا الوطن " .ثم أدت خريجات كلية الطب وطب الأسنان القسم أمام سمو الأميرة والحضور، بعدها تم تكريم المتفوقات، تلى ذلك استعراض المرشدات الكشفيات في الجامعة ثم مسيرة الطالبات الخريجات.وفي ختام الحفل تسلّمت حرم سمو أمير منطقة حائل هدية تذكارية من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بهذه المناسبة .// انتهى //10:21ت م0020