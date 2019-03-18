ينبع 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسوقعت جامعة طيبة والغرفة التجارية الصناعية بينبع، أمس، اتفاقية إطار عمل وتعاون، تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية للتعاون المشترك في مجال خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة ينبع.ووقع المذكرة معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة مراد العروي.وأوضح العروي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الغرفة وجامعة طيبة في مختلف المجالات العلمية والعملية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي وريادة الأعمال بالمحافظة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار رؤى وتوجهات الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عن طريق منهج الشراكة في العلاقات بين كافة الأجهزة والأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.وأفاد أن الاتفاقية تمثل إطاراً عاماً للتعاون الثنائي بين غرفة ينبع وجامعة طيبة التي من خلالها سيتم العمل على تقديم دورات تدريبية نوعية ومتخصصة لخدمة رواد ورائدات الأعمال، إلى جانب عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة، واقتراح مشاريع تخرج لطلاب الكلية تلبي احتياجات القطاع الخاص وبما يسهم في تعزيز العمل المشترك.// انتهى //10:23ت م0021