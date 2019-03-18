طوكيو 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعًا اليوم، مع اقتفاء الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق أثر نظيرتها الأمريكية الصاعدة، لكن ضعف بيانات الصادرات في شهر فبراير، كبح الاتجاه الصعودي للسوق.وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعًا 0.6% إلى 21584.50 نقطة. ومن بين الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، ارتفع سهم سومكو 3.9%، وصعد سهم طوكيو إلكترون 3.2%.وأضاف سهم أدفانتست كورب 2.1%. كما صعدت الأسهم ذات الثقل على المؤشر أيضًا، مع ارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك 1.2%، وصعود أسهم فانوك كورب 1.6%.وربح المؤشر نيكاي 0.9% منذ بداية الشهر الجاري. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.7% إلى 1613.68 نقطة.// انتهى //10:28ت م0022