هونج كونج 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأعلنت سلطات هونج كونج اليوم، اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق عقب اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات.وذكر مصادر إعلامية، أن الحادث وقع بين محطتي "سنترال" و "أدميرالتي" قبل فتح الخدمة أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك ركاب على متن القطارين، فيما تم نقل السائقين إلى المستشفى. وحذر مسؤولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق " وقتًا طويلاً "، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.يشار إلى أن نحو ستة ملايين شخص يستخدمون شبكة المترو في هونج كونج خلال أيام الأسبوع.// انتهى //10:32ت م0023