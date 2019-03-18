تبوك 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسنفذت بالكلية التقنية بمنطقة تبوك، أمس خطة إخلاء لفرضية حريق في إحدى القاعات التدريبية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر ووزارة الصحة بالمنطقة، شارك فيها أكثر من 1000 متدرب .وأفاد مدير وحدة السلامة المهنية بالكلية المهندس رائد الزهراني أن تنفيذ الخطة استغرق 130 ثانية منذ انطلاق جرس الإنذار إلى خروج آخر شخص من المباني،مبيناً أن الهدف من تنفيذ الفرضية تطبيق التعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات .وفي ذات السياق قدمت إدارة الدفاع المدني بتبوك محاضرات تعريفية وعملية على استخدام طفايات الحريق والكواشف وأنواعها، واختيار التوصيلات الكهربائية، وإلى جانب الإرشادات الوقائية في التعامل مع الأخطار في العمل والمنزل .// انتهى //10:33ت م0024