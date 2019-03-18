الدمام 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسوقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس ، عقد استثماري لتطوير الواجهة البحرية الرئيسية في كورنيش محافظة القطيف، الذي سيخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة بشكل خاص و المنطقة الشرقية بشكل عام .وأوضح رئيس البلدية بالمحافظة المهندس محمد الحسيني أن المشروع عبارة عن إنشاء منتجع سياحي ترفيهي سيقام على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع، وسيضيف طابعا جماليا وسياحيا على المنطقة، بالإضافة إلى الجسر البحري الثالث الواقع في المنطقة ، كما أن المشروع منطقة ترفيهية وسياحية مفتوحة تتضمن عدة أنشطة جاذبة كالمطاعم، وبوفيهات، وشاليهات، وغرف فندقية، ما يلبي حاجة محافظة القطيف لمثل هذه الخدمات، مع التقيد بما ورد في الأنظمة والتعليمات الخاصة باستثمار الأراضي الساحلية ومراعاة ضوابط أنسنة المدن وإبقاء الشواطئ مفتوحة للعامة، للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة.وبين أن هذه المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها البلدية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المحافظة، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة ــ حفظهم الله ــ ، في الحرص على الجانب التنموي من خلال المشاريع، وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع، خدمة للمستفيدين.// انتهى //10:33ت م0025