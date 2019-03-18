عمّان 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تسلم العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، رسالة من الرئيس الموريتاني، نلقها المبعوث الخاص للرئيس وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان.وسلطت الضوء على تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزلندي وينستون بيترز، في أتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على تقديم بلاده كل الرعاية والعناية الطبية لجرحى الحادثة الإرهابية ضد المصلين في مسجدين بمدينة كريست تشيرش، الجمعة الماضي.واهتمت صحف الاثنين برفض الحكومة الأردنية وإدانتها لقرار محكمة إسرائيلية، إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.وتابعت اقتحام مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي.ونشرت صحف المملكة، تحذير الجامعة العربية من خطورة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرًا، من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، التي تُشكل نحو 60% من موازنة الحكومة.// انتهى //10:35ت م0027