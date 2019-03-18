حائل 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسطبقت في مدارس حائل الاختبارات الدولية بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم .وتسهم هذه الآلية في الوصول لبيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والراضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط ،كذلك متابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ومقارنتها مع المؤثرات في الصف الثاني المتوسط.وبينت مديرة إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل هند الفقيه أن أداء مثل تلك الاختبارات هو مدخل لتحسين وتطوير ورفع مستوى أداء الطلاب من خلال نتائج تلك الاختبارات .// انتهى //10:39ت م0029