كابول 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسقتل ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة طالبان، خلال غارة جوية شنتها القوات الأفغانية بالقرب من منطقة خوجياني، في إقليم ننجرهار، شرق البلاد، حسبما ذكر فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني.وأضاف الفيلق، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية الاثنين، أن القوات الخاصة الأفغانية طلبت دعمًا جويًا بعدما تعرضت لإطلاق نار خلال العملية، التي تم تنفيذها في وقت متأخر مساء أمس.وذكر البيان، أنه تم مقتل 7 مسلحين خلال الغارة الجوية، ممن تورطوا في تنسيق والتخطيط لهجمات انتحارية وتفجيرات على جانب الطريق.// انتهى //10:43ت م0030