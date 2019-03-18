بروكسل 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسبدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعاتهم في بروكسل، لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، من بينها: شراكة الاتحاد مع جمهورية مولدوفا، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت فبراير الماضي، والعلاقات مع الصين، إلى جانب الوضع في اليمن، مع التركيز بشكل خاص، على طرق دعم تنفيذ "اتفاق ستكهولم" الذي تم التوصل إليه بين ممثلي الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة، في ديسمبر 2018.ومن المتوقع أن يعتمد المجلس عدة قرارات واستنتاجات، بما في ذلك استنتاجات المجلس بشأن "المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بشأن عدم التمييز في العمل الخارجي".// انتهى //11:36ت م0042