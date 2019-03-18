ثقافي / " نعمة الأمن والأيمان وواجب المسلم تجاهها " محاضرة بالجوف
الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس
سكاكا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غدًا، محاضرة علمية بعنوان " نعمة الأمن والأيمان وواجب المسلم تجاهها " بجامع السبيعي بمدينة سكاكا .
وتأتي المحاضرة التي يلقيها مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن أحمد الفيفي ضمن ندوات مبادرة المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة .
// انتهى //
11:41ت م
0043