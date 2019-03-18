سكاكا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غدًا، محاضرة علمية بعنوان " نعمة الأمن والأيمان وواجب المسلم تجاهها " بجامع السبيعي بمدينة سكاكا .وتأتي المحاضرة التي يلقيها مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن أحمد الفيفي ضمن ندوات مبادرة المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة .// انتهى //11:41ت م0043