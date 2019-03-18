مكة المكرمة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً, مهرجان الزهور الترفيهي الأول الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن و جامعة الملك سعود, تزامناً مع الندوة العشرين للتشجير تحت عنوان "التشجير الملائم للظروف البيئية لمكة المكرمة - بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة" وذلك بمشعر مزدلفة .وتهدف الندوة إلى تحسين البيئة والحد من التلوث ، وإظهار مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يليق بمكانتها وبما يتناسب مع بيئتها وظروفها المناخية لتواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة ، حيث تتضمن الندوة مشاركة العديد من القطاعات الحكومية والجهات العلمية بأوراق عمل مقدمة عن واقع التشجير في مكة المكرمة ، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج وصناعة وزراعة النباتات البيئية ، وتنسيق المتنزّهات والحدائق والشوارع والميادين ، ومشروع تشجير مشعر عرفات ، والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي لمعالجة إنشاء الغابات الشجرية في مكة المكرمة ، وتجربة التشجير في الأجواء الصحراوية داخل مدينة الرياض وغيرها من التجارب و أوراق العمل المقدمة في الندوة .// انتهى //11:41ت م0044