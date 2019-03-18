جدة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة للجيش المالي في قرية ديورا ، في وسط البلاد، وشنته مجموعة مسلحة ليلة السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 16 جندياً على الأقل.ووصف الأمين العام الهجوم بأنه عمل إجرامي ووحشي يهدف إلى إعاقة تنفيذ اتفاق مالي للسلام وزعزعة استقرار البلد , حاثاً حكومة مالي على تكثيف الجهود من أجل تقليص خطر الإرهاب وتقديم جميع المسؤولين عن أي عمل مشين إلى العدالة.وأعرب العثيمين عن عميق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مالي لهذا الحدث المؤلم , مجدداً معاليه موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت من رفضها الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.// انتهى //11:44ت م0045