رام الله 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إدانة الرئاسة الفلسطينية، قرار المحكمة الإسرائيلية المتعلق بباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، معتبرته استمرارًا لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها.ونشرت خبر إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، قرار محكمة الاحتلال القاضي بتمديد إغلاق باب الرحمة ومحيطه في المسجد الأقصى المبارك، وطلب محكمة الاحتلال من الأوقاف الإسلامية (الرد على ادعاءات الدولة خلال 60 يومًا).وتحدثت صحف الاثنين، عن اقتحام مجموعات من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأولت اهتمامًا بمقتل ثلاثة، جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، في عملية طعن وإطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة أرئيل شمال سلفيت.وأوردت، تحذيرات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، من خطورة الوضع المالي الفلسطيني جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرًا من احتجاز تعسفي لأموال من المقاصة الفلسطينية، التي تُشكل نحو 60% من الموازنة الفلسطينية.ولفتت صحف فلسطين الانتباه، إلى ما عبرت عنه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن رفض الأردن وإدانتها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.// انتهى //12:02ت م0050